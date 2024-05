Brescia, minaccia e insulta la ex compagna dopo la fine della loro relazione: arrestato per stalking - brescia, minaccia e insulta la ex compagna dopo la fine della loro relazione: arrestato per stalking - L’uomo di 47 anni è stato trovato dagli agenti sul pianerottolo di casa della donna, ubriaco e alterato. Disposto il divieto di avvicinamento e l’obbligo di dimora ...

Minaccia e insulta l'ex per un anno, arrestato nella bergamasca un 47enne di Brescia - Minaccia e insulta l'ex per un anno, arrestato nella bergamasca un 47enne di brescia - Anni di vessazioni psicologhe e fisiche risalenti già a otto anni fa quando la donna era stata aggredita dall'uomo nel loro periodo di convivenza nel bresciano ...