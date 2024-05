Enrico Mentana minaccia le dimissioni e La7 interviene - dopo lo scontro con Lilli Gruber | ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 8 maggio 2024)l’intervento didurante l’edizione del Tg La7, in cui il direttore contestava le parole della collegae chiedeva un intervento da parte dell’azienda, è arrivata prontamente una risposta dall’editore. Nel comunicato diffuso da Cairo, si è sottolineato l’importanza del rispetto reciproco, sia tra i membri del team giornalistico che nei confronti dell’azienda stessa. Questo chiarimento è stato fatto in seguito alla tensione emersa durante la trasmissione, conche ha espresso la sua posizione in merito alle critiche die ha richiesto un intervento per affrontare la questione. Loacceso traha evidenziato ...