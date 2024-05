Gudmundsson avverte l’Inter? | Zero ansia di lasciare l’Italia Un sogno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Albertè il nome più in voga per il mercato attaccanti della Serie A. Le dichiarazioni del calciatore del Genoa risultano interessanti anche in ottica Inter. RUMORS – Nelle ultime settimane circola davvero molto il nome di Albertin orbita mercato. Con le trattative estive che stanno per partire il classe ’97 del Genoa risulta un rinforzo appetibile per molte squadre, fra cui la stessa Inter che a breve dovrà intervenire proprio sul reparto offensivo. La dirigenza nerazzurra, però, non è l’unica ad aver messo gli occhi sul calciatore islandese, le cui intenzioni non sono ancora del tutto chiare. Le parole rilasciate nelvista ai canali di CBS Sports, però, potrebbero aiutare a comprendere meglio quale potrebbe essere il futuro di. Gudmunsson, è un assist ...

Albert Gudmundsson , attaccante classe 1997 del Genoa, è nel mirino dell’Inter per la prossima sessione di calciomercato. Un’operazione non facile per i nerazzurri, vista l’elevata concorrenza. Tuttavia, l’islandese ha un profilo in linea con le ...

Gudmundsson in lizza come MVP della Serie A per Transfermarkt: votalo! - gudmundsson in lizza come MVP della Serie A per Transfermarkt: votalo! - Albert gudmundsson è in lizza per vincere il titolo di Player of The Season per Transfermarkt. Clicca qui per votare il fantasista del Genoa ...

Juventus, obiettivo Gudmundsson: si prova a bruciare la concorrenza - Juventus, obiettivo gudmundsson: si prova a bruciare la concorrenza - Mente il Grifone è pronto a scatenare l’asta più attesa di questa estate, Albert gudmundsson si gode il suo momento. L’attaccante è stato una vera e propria rivelazione in questa stagione di Serie A, ...

Genoa, Gud rientra col Sassuolo, Vitinha no - Genoa, Gud rientra col Sassuolo, Vitinha no - GENOVA - Aspettando la firma di Gilardino e del suo staff, questione di giorni, il Genoa prepara la partita col Sassuolo. Rispetto al match col Milan, contro la squadra di Ballardini i rossoblù recupe ...