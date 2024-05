Borussia Dortmund - doppio sfottò social al Psg | Passate delle buone vacanze FOTO

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La semifinale trae Psg prosegue sui. L’account ufficiale del club giallonero, dopo l’inaspettata qualificazione in finale, prende di mira i parigini con unosu Twitter: “”, si legge in un tweet con l’immagine di una gigantesca mongolfiera gialla del BVB che sorvola una spiaggia sui cui si può scorgere un asciugamano con i colori del club francese. Una risposta ironica al tweet dello stesso Psg dove una mongolfiera gialla affondava nella Senna. Ieri stesso, a caldo, l’account ufficiale del, ma per quanto riguarda il profilo in lingua inglese, c’era andato giù pesante, diffondendo un post con la scritta “Ha il sapore del buon vino”. Una risposta che sa di vendetta che ...

Ascolti tv martedì 7 maggio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 7 maggio 2024? Su Rai 1 è andato in onda Il truffacuori . Su Rai 2 Eurovision. Su Rai 3 Villetta con ...

Oltre il danno, la beffa. Potremmo sintetizzare così l’amara – quanto deludente – serata in Champions League del Paris Saint-Germain che perde in campo…e anche sui social. Sui propri profili X, il Borussia Dortmund tiene a ricordare (in modo ...

Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in tv e streaming - Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in tv e streaming - Blancos e bavaresi in campo alle 21. Chi vince affronterà il borussia dortmund nella finalissima di Champions di Wembley in programma il 1° giugno Stasera, che sera! Real Madrid e Bayern Monaco ...

Al-Khelaïfi sbotta su Luis Enrique: "Ma che domanda è" - Al-Khelaïfi sbotta su Luis Enrique: "Ma che domanda è" - Il sogno è sfumato per l'ennesima volta, quasi sul più bello. Per il Paris Saint-Germain la Champions League resta una chimera ...

PSG-Dortmund, Orsato si commuove all'ultima della carriera in Champions - PSG-dortmund, Orsato si commuove all'ultima della carriera in Champions - PSG-borussia dortmund, la "last dance" dell'arbitro di Schio Quella del Parc des Princes è stata una partita speciale non solo per Paris Saint-Germain e borussia dortmund, ma anche per Daniele Orsato: ...