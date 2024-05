Perletti indispettiti dal loro fandom | l’intervento della coppia del Grande Fratello sui social

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Isono rimastida una mossa delper viafesta in onore di Perla: ecco chi ci sarà e cosa è successo Non è tutto scontato. Anzi. Lo sa bene Mirko che si è imbattuto neldopo l’inserimento come ospite nella locandinafesta organizzata per la vittoria di Perla al. Infatti da mesi si parlafesta che i, fan, stanno organizzando e in queste ore è stata diffusa la locandina che riporta gli ospiti del GF all’evento. A sorpresa, visto che lo ha dato per scontato, figura tra gli ospiti anche Mirko, compagnoVatiero. Leggi anche–> Chiara Ferragni, altra ...