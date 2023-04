Sport in tv oggi (sabato 1° aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di sabato 1 aprile 2023) oggi sabato 1° aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Piatto sontuoso per tutti gli appassionati di motori: qualifiche del GP di Australia per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Argentina per la MotoGP. Abbuffata di ginnastica con Trofeo di Jesolo e Mondiali juniores per l’artistica, Coppa del Mondo per la ritmica. Iniziano i Mondiali di curling maschile, mentre Fabio Turchi si gioca il Mondiale IBO dei pesi cruiser. Il ciclismo propone il GP Miguel Indurain e la Volta Limburgo, antipasti del Giro delle Fiandre di domani. Si giocano la Finale della Coppa Italia di basket femminile e la Finale della Champions League di pallanuoto femminile, proseguono i tornei di golf della settimana e non andranno persi la Coppa del Mondo di tiro a volo e il Grand Slam di judo. Gli appassionati di tennis si divertiranno ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)1°ci aspetta una giornata ricca di. Piatto sontuoso per tutti gli appassionati di motori: qualifiche del GP di Australia per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Argentina per la MotoGP. Abbuffata di ginnastica con Trofeo di Jesolo e Mondiali juniores per l’artistica, Coppa del Mondo per la ritmica. Iniziano i Mondiali di curling maschile, mentre Fabio Turchi si gioca il Mondiale IBO dei pesi cruiser. Il ciclismo propone il GP Miguel Indurain e la Volta Limburgo, antipasti del Giro delle Fiandre di domani. Si giocano la Finale della Coppa Italia di basket femminile e la Finale della Champions League di pallanuoto femminile, proseguono i tornei di golf della settimana e non andranno persi la Coppa del Mondo di tiro a volo e il Grand Slam di judo. Gli appassionati di tennis si divertiranno ...

