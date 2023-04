Si getta dal balcone con il figlio in braccio: il bimbo è grave (Di sabato 1 aprile 2023) Una donna di 35 anni è precipitata da un balcone a Celano con il figlio di 5 anni. La donna è morta sul colpo, il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore di L'Aquila. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Una donna di 35 anni è precipitata da una Celano con ildi 5 anni. La donna è morta sul colpo, ilè in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore di L'Aquila. ...

