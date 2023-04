Polizia stradale a Dalmine, controlli su alcol e droga: 7 patenti ritirate (Di sabato 1 aprile 2023) Sette patenti ritirate e 70 punti decurtati dalle patenti: sono i risultati del Servizio antistragi effettuato dalla Polizia stradale di Bergamo nella notte tra il 31 marzo e l’1 aprile. Gli agenti hanno messo in campo cinque pattuglie e un Ufficio mobile sanitario della Questura e si sono appostati lungo la statale a Dalmine. In tutto sono stati controllati 45 veicoli e 57 persone a bordo. Sei persone sono risultate positive ai controlli sulla quantità di alcol oltre i limiti: un albanese di 39 anni (anche positivo alla cocaina) una persona di 48 anni di Terno d’Isola, una di 49 anni di Osio Sopra, una di 22 anni di Arcore, una di 32 di Montello, una di 25 di Osio Sotto (positiva anche alla cannabis). Ci sono state poi tre positive alla cannabis e una ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 aprile 2023) Settee 70 punti decurtati dalle: sono i risultati del Servizio antistragi effettuato dalladi Bergamo nella notte tra il 31 marzo e l’1 aprile. Gli agenti hanno messo in campo cinque pattuglie e un Ufficio mobile sanitario della Questura e si sono appostati lungo la statale a. In tutto sono stati controllati 45 veicoli e 57 persone a bordo. Sei persone sono risultate positive aisulla quantità dioltre i limiti: un albanese di 39 anni (anche positivo alla cocaina) una persona di 48 anni di Terno d’Isola, una di 49 anni di Osio Sopra, una di 22 anni di Arcore, una di 32 di Montello, una di 25 di Osio Sotto (positiva anche alla cannabis). Ci sono state poi tre positive alla cannabis e una ...

