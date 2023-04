Mattarella mette in riga la Presidente del Consiglio (Di sabato 1 aprile 2023) Nerissimo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non vuole passare per quello che dorme mentre il Paese butta a mare i miliardi del Pnrr. Per questo ha convocato la premier Meloni, e in due ore di colloquio le ha chiesto garanzie sui progetti. Due ore che la Presidente del Consiglio non dimenticherà facilmente. La storiella dei ritardi accumulati da Mario Draghi, per quanto parzialmente vera, al Quirinale non interessa affatto. Ora c’è lei, Giorgia, al timone, e tocca a lei scongiurare una sconfitta che resterebbe storica per l’Italia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non vuole passare per quello che dorme mentre il Paese butta a mare i miliardi del Pnrr Intanto in Europa le cose procedono più spedite. E mentre Bruxelles ci accorda un altro mese per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 aprile 2023) Nerissimo. Ildella Repubblica, Sergio, non vuole passare per quello che dorme mentre il Paese butta a mare i miliardi del Pnrr. Per questo ha convocato la premier Meloni, e in due ore di colloquio le ha chiesto garanzie sui progetti. Due ore che ladelnon dimenticherà facilmente. La storiella dei ritardi accumulati da Mario Draghi, per quanto parzialmente vera, al Quirinale non interessa affatto. Ora c’è lei, Giorgia, al timone, e tocca a lei scongiurare una sconfitta che resterebbe storica per l’Italia. Ildella Repubblica, Sergio, non vuole passare per quello che dorme mentre il Paese butta a mare i miliardi del Pnrr Intanto in Europa le cose procedono più spedite. E mentre Bruxelles ci accorda un altro mese per ...

