Juventus-Verona, Szczesny: “La parata su Terracciano non era facile, crediamo nella rimonta” (Di sabato 1 aprile 2023) Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Verona: “La parata su Terracciano non era semplice, soprattutto per il momento della partita. Io la Juventus la vedo a +9 sull’Inter e a+7 sulla Lazio, poi se la sentenza confermerà la penalità vedremo dove saremo in classifica. Dobbiamo puntare a essere a +15 sulle altre, crediamo nella rimonta”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Il portiere dellaWojciechha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il: “Lasunon era semplice, soprattutto per il momento della partita. Io lala vedo a +9 sull’Inter e a+7 sulla Lazio, poi se la sentenza confermerà la penalità vedremo dove saremo in classifica. Dobbiamo puntare a essere a +15 sulle altre,”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ? 15.00 ?? Juve vs Hellas Verona su FIFA 23! con il team Juventus Dsyre ???? LIVE ?? ?? @DsyreEsports - GoalItalia : Ci pensa #Kean: la Juventus batte il Verona e si avvicina al quarto posto ????? #JuveVerona - forumJuventus : TS: 'Juventus, l'Allianz Stadium verso la tripletta di Sold Out. Biglietti finiti per Verona e Inter, ne restano al… - cinzia_delucca : RT @repubblica: Juventus-Verona 1-0: decide Kean, i bianconeri si avvicinano alla Champions [di Maurizio Crosetti] - sportli26181512 : Allegri: 'Vinta una partita bastarda. Sono andato via perché dovevamo fare il 2-0': Allegri: 'Vinta una partita bas… -