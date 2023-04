Gwyneth Paltrow: ecco cosa ha detto all'uomo che le aveva fatto causa per l'incidente sugli sci (Di sabato 1 aprile 2023) Gwyneth Paltrow ha vinto il processo: scopriamo insieme che cosa ha detto l'attrice all'uomo che le aveva fatto causa per l'incidente sugli sci. Terry Sanderson si è detto "molto deluso" dal verdetto del processo contro Gwyneth Paltrow, ma sembra che la loro battaglia legale sia finita nel migliore dei modi. Giovedì la giuria dello Utah si è pronunciata a favore dell'attrice ritenendola non responsabile per l'incidente sugli sci del 2016 con Sanderson, un optometrista in pensione. La Paltrow ha messo una mano sulla schiena di Sanderson lasciando l'aula e ha sussurrato alcune parole. Sanderson ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 aprile 2023)ha vinto il processo: scopriamo insieme chehal'attrice all'che leper l'sci. Terry Sanderson si è"molto deluso" dal verdel processo contro, ma sembra che la loro battaglia legale sia finita nel migliore dei modi. Giovedì la giuria dello Utah si è pronunciata a favore dell'attrice ritenendola non responsabile per l'sci del 2016 con Sanderson, un optometrista in pensione. Laha messo una mano sulla schiena di Sanderson lasciando l'aula e ha sussurrato alcune parole. Sanderson ha ...

