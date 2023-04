(Di sabato 1 aprile 2023)ha confezionato la magia assoluta e si è laureatadelparle asimmetriche. Il nome nuovo dellatricolore, che ieri aveva conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale, ha giganteggiato sugli staggi confezionando un esercizio davvero spettacolare e di livello rimarchevole tra le under 16. La 14enne emiliana, ora di stanza a Brescia sotto la guida di Marco Campodonico, Monica Bergamelli e del DT Enrico Casella, si è superata con un D Score sontuoso (5.7, il più elevato della finale) ed è stata premiata con il punteggio complessivo di 13.600 (7.9 per l’esecuzione). L’atleta della Vis Academy Sassuolo e figlia d’arte (suo papà è Andrea, classe 1980 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ginnastica artistica, Caterina Gaddi si consacra: Campionessa del Mondo alle parallele! Apoteosi juniores - - gazzettaparma : 'Una squadra al giorno' di domenica 2 aprile: Circolo Inzani gruppo Marte Ginnastica artistica - ChoDavid15 : ALLENARE GLI ADDOMINALI NELLA GINNASTICA ARTISTICA || AURY GYMNASTICS - - 19Ptfc : RT @ginnasticando: Buongiorno #italgym. Pur essendo 1 aprile la tabella di marcia per la #Ginnastica Artistica e Ritmica non scherza affatt… - SMichielan : @plastiquelenoir Nella Ginnastica Artistica il commento tecnico dovrebbe essere fatto da un allenatore ed un giudice insieme -

Un successo mai in discussione quello conquistato dalle azzurrine capaci di esibire una... Sulla rincorsa dei 25 metri la migliore azzurra è Benedetta Gava ('81 Trieste) che ...Il programma , con l'orario e la diretta streaming, della prima giornata del Trofeo di Jesolo 2023 di. Al via le prime gare dell'appuntamento internazionale che vedrà le Fate del DT Enrico Casella vedersela con squadre come Germania, Canada, Giappone, Spagna e Corea del Sud. ...Anche sul fronte dellail Tribunale Federale presieduto da Marco Leoni ha disposto poche ore fa la sospensione cautelare dell'allenatrice Eleonora Gatti , coach di diverse atlete ...

Ginnastica artistica, l'Italia strabilia ai Mondiali juniores: July Marano argento al volteggio, Brugnami di bronzo al quadrato OA Sport

Da domani il mondiale juniores in diretta su ItaliaTeamTv 30 Marzo 2023 I piccoli grandi campioni della Maschile, dopo il bronzo all around a squadre di ieri, torneranno… Leggi ...Caterina Gaddi ha confezionato la magia assoluta e si è laureata Campionessa del Mondo juniores alle parallele asimmetriche. Il nome nuovo della ginnastica artistica tricolore, che ieri aveva conquist ...