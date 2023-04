Calcio: Sarri, 'sta diventando solo business, in 10 anni rischia di finire' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - "Io non critico le Nazionali bensì un calendario folle, ne risente solo la qualità, non è uno sport ma un business e non è escluso che possa finire in 10 anni perché ci sono spettacoli più interessanti". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - "Io non critico le Nazionali bensì un calendario folle, ne risentela qualità, non è uno sport ma une non è escluso che possain 10perché ci sono spettacoli più interessanti". Così l'allenatore della Lazio Maurizio, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza.

