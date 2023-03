"Uomini e Donne", Armando scarta l'ennesima dama e Tina si infuria: ecco perché (Di venerdì 31 marzo 2023) A ' Uomini e Donne ' Armando Incarnato ha conosciuto una nuova dama, Sara . I due sono usciti a cena, ma se per Sara la serata è stata piacevole, per il cavaliere non è andata allo stesso modo. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) A 'Incarnato ha conosciuto una nuova, Sara . I due sono usciti a cena, ma se per Sara la serata è stata piacevole, per il cavaliere non è andata allo stesso modo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : L’ingerenza del #ParlamentoEuropeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “figli” delle coppie gay… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - crociangelini : RT @ceciliadelia: Il revisionismo storico della seconda carica della Repubblica offende la memoria della nostra democrazia, nata dalla lott… - briobluilikeyou : agli uomini non piacciono le donne ma nemmeno per sbaglio visto che ci criticano in ogni ambito della nostra vita q… -