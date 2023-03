Turchia: al via la campagna per il voto del 14 maggio (Di venerdì 31 marzo 2023) I nomi dei quattro candidati alla presidenza della Repubblica sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale dopo che ieri il Consiglio elettorale supremo ha respinto ieri le obiezioni su alcuni dei ... Leggi su ansa (Di venerdì 31 marzo 2023) I nomi dei quattro candidati alla presidenza della Repubblica sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale dopo che ieri il Consiglio elettorale supremo ha respinto ieri le obiezioni su alcuni dei ...

Turchia: al via la campagna per il voto del 14 maggio Si apre oggi in Turchia la campagna elettorale per le elezioni presidenziali e per il rinnovo del parlamento in programma il 14 maggio. I nomi dei quattro candidati alla presidenza della Repubblica sono stati ... Via libera dalla Turchia alla Finlandia nella Nato Oltre alla Turchia si è fatta attendere a lungo anche la ratifica da parte del Parlamento ungherese, che ha dato tre giorni fa il via libera alla Finlandia, ma non alla Svezia. Al governo ungherese ... La Turchia ratifica l'adesione della Finlandia alla Nato Dopo che il parlamento ungherese aveva approvato il 27 marzo l'entrata di Helsinki, con il voto di oggi la Turchia e' l'ultimo Paese membro della Nato a dare il via libera all'entrata della Finlandia ...