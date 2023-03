Trump incriminato, è la prima volta per un ex presidente Usa (Di venerdì 31 marzo 2023) Una prima assoluta nella storia degli Stati Uniti quella del Gran Giurì di Manhattan, a New York, che ha votato a favore dell'incriminazione di Donald Trump. E' la prima volta che un ex presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Unaassoluta nella storia degli Stati Uniti quella del Gran Giurì di Manhattan, a New York, che ha votato a favore dell'incriminazione di Donald. E' lache un ex...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Il Grand Giurì HA INCRIMINATO l'ex Presidente USA, Donald #Trump. Trump potrebbe essere arrestato. - putino : DONALD J. TRUMP È STATO INCRIMINATO DAL GRAND JURY DI NEW YORK. - NicolaPorro : ?? Clamoroso: incriminato #Trump, è la prima volta nella storia #Usa. Cosa si rischia ora: l'analisi di… - interrisnews : L'ex presidente Donald #Trump diventa il primo ex presidente a essere #incriminato nella storia #americana - GMarcuccio : RT @byoblu: L'ex presidente degli Stati Uniti Trump è stato incriminato a New York per aver pagato il silenzio sulla loro relazione a un’at… -