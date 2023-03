Maxi rissa tra adolescenti a Modena, morto 16enne (Di venerdì 31 marzo 2023) Un 16enne di origine pachistana è morto oggi a Modena dopo una Maxi-rissa scoppiata attorno alle 16 al parco Novi Sad che ha visto coinvolte decine di giovani stranieri, una trentina secondo le prime... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 marzo 2023) Undi origine pachistana èoggi adopo unascoppiata attorno alle 16 al parco Novi Sad che ha visto coinvolte decine di giovani stranieri, una trentina secondo le prime...

