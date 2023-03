Il week-end al cinema: da “Il ritorno di Casanova” a “Quando” (Di venerdì 31 marzo 2023) Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Natalino Balasso tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film “Il ritorno di Casanova”, diretto da Gabriele Salvatores, che approda nelle sale giovedì 30 marzo. Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “Quando”, “Pantafa” ed “Evelyne tra le nuvole”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 30 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Armageddon time – Il tempo dell’Apocalisse” (ore 20:45); “Quando” (ore 21); “Il ritorno di Casanova” (ore 21:15). cinema CONCA VERDE a Bergamo “Stranizza d’amuri” (ore 20:45); “Everything Everywhere all at once” (ore 20:30). cinema TEATRO DEL BORGO a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Natalino Balasso tornano protagonisti al. Sono al centro delle scene del film “Ildi”, diretto da Gabriele Salvatores, che approda nelle sale giovedì 30 marzo. Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “”, “Pantafa” ed “Evelyne tra le nuvole”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 30 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Armageddon time – Il tempo dell’Apocalisse” (ore 20:45); “” (ore 21); “Ildi” (ore 21:15).CONCA VERDE a Bergamo “Stranizza d’amuri” (ore 20:45); “Everything Everywhere all at once” (ore 20:30).TEATRO DEL BORGO a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Uscite le designazioni del prossimo week end. #Rocchi rimanda subito in prima linea #Chiffi (Var in #RomaSampdoria)… - alessiosacchini : @ahahahaaron Ti fai bello per il week end? - la_nana_bianca : @marinom51849351 Grande verità caro amico ?? buon week end a te - Berardinho94 : @Fred__18 Fede si riesce a rimediare una comparazione Rb vs Ferrari sulla velocità massima senza apertura DRS? Inte… - dafne_feet : Buon venerdì a tutti! Dedicherò questo week end a preparare nuovi contenuti, quindi seguitemi sulla mio account GRA… -

Meteo: domenica delle Palme col brutto tempo, e la Pasqua Insomma sarà un week - end delle Palme spesso grigio e piovoso. Subito dopo si aprirà la settimana Santa e che con ogni probabilità sarà più fredda del solito . Su questo non ci piove! (O forse sì). ... Alonso, Aston Martin c'è: 'Sabato lavoreremo al passo gara' Tanto basta a dire quanto, ancora, sia tutta in evoluzione la preparazione del week end e l'importanza che avrà l'ora di prove libere 3. Aston Martin è un progetto che in Bahrain ha impressionato ... Equitazione: un week - end con il Progetto Sport a None Dopo l'ottimo avvio della stagione 2023, questo fine settimana, ovvero sabato 1 e domenica 2 aprile, il centro di equitazione Horsebridge ospiterà, nella disciplina del salto ad ostacoli, la seconda ... Insomma sarà undelle Palme spesso grigio e piovoso. Subito dopo si aprirà la settimana Santa e che con ogni probabilità sarà più fredda del solito . Su questo non ci piove! (O forse sì). ...Tanto basta a dire quanto, ancora, sia tutta in evoluzione la preparazione dele l'importanza che avrà l'ora di prove libere 3. Aston Martin è un progetto che in Bahrain ha impressionato ...Dopo l'ottimo avvio della stagione 2023, questo fine settimana, ovvero sabato 1 e domenica 2 aprile, il centro di equitazione Horsebridge ospiterà, nella disciplina del salto ad ostacoli, la seconda ... Calano le temperature del week end: nel parmense domenica arriva la pioggia ParmaToday Formula 1, GP Australia 2023: i…" Max Verstappen si prepara ad affrontare il week end di Melbourne con grandi aspettative . Vincitore nel primo appuntamento in Bahrain, e giunto secondo dopo una inarrestabile rimonta in… Leggi ... LA COLPACK BALLAN CSB PRONTA PER 4 CORSE DI PRESTIGIO Dopo un week end di confronto ad alto livello, con la Gent Wevelgem U23 e GP Larciano, ecco che il team Colpack Ballan CSB è atteso da 4 prove importanti. Si tratta di corse vinte anche nel recente ... Max Verstappen si prepara ad affrontare il week end di Melbourne con grandi aspettative . Vincitore nel primo appuntamento in Bahrain, e giunto secondo dopo una inarrestabile rimonta in… Leggi ...Dopo un week end di confronto ad alto livello, con la Gent Wevelgem U23 e GP Larciano, ecco che il team Colpack Ballan CSB è atteso da 4 prove importanti. Si tratta di corse vinte anche nel recente ...