“Golf in Piazza” a Bergamo | sabato sul Sentierone arriva la Ryder Cup

(Di venerdì 31 marzo 2023). Capitale italiana della Cultura 2023 e, per due giorni, Capitale delverso laCup di Roma.e Brescia, rispettivamente1 aprile lungo ile domenica 2 adella Vittoria, dalle 10 alle 18 saranno le città protagoniste di “in”, secondo evento 2023 della “Road to Rome”. Dove l’ospite più atteso sarà il trofeo dellaCup, sempre più un’icona popolare, a disposizione per foto e selfie. “in”, lo spettacolo è doppio. Prima ae poi a Brescia – Quando mancheranno meno di sei mesi alla sfida tra il Team Europe e il Team Usa – che per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si giocherà ...

Dopo il successo di Roma e Milano, torna 'Golf in piazza' organizzato dalla Federgolf in vista della Ryder Cup in programma a Roma dal 29 settembre al 1° ottobre di quest'anno. Questa volta tocca a Bergamo e Brescia, capitali italiana della cultura. Bergamo e Brescia, rispettivamente sabato 1 aprile e domenica 2, dalle ore 10.00 alle 18.00 accoglieranno Golf in piazza, secondo evento 2023 della "Road to Rome" che accompagnerà verso il trofeo.

Sabato sul Sentierone e domenica in Piazza della Vittoria: l'iniziativa per far conoscere e provare il golf in vista della Ryder Cup di fine settembre Dopo il successo di Roma e Milano, torna "Golf in piazza".