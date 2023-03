Enrico Papi esplode su Twitter | “Avete rotto i cogl**ni | ora denuncio!”

(Di venerdì 31 marzo 2023) In queste ore,ha attirato tutta l’attenzione su di sé dopo un post condiviso sul suo profilo. Non parole di poco conto, bensì uno sfogo vero e proprio contro chi mette in giro notizie false sul suo conto. Non sarebbero semplice fake news, ma una sorta di accanimento mediatico visto che più volte si associa il suo nome alla parola “addio” oppure si fa intendere un grave lutto. Insomma, una situazione insostenibile che ha portato il conduttore a reagire.: lo sfogo suIl post condiviso dasul suo profilomanifesta tutta la sua rabbia per quello che sta accadendo da un po’ di tempo a questa parte. Solo negli ultimi mesi sono emersi titoloni sul suo conto, i cosidetti “clickbait” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Enrico Papi sbotta su Twitter: «Avete rotto i cog***ni». Ecco cosa è successo al conduttore - infoitcultura : Enrico Papi, 'avete rotto i cog***i': vergogna fuori controllo - infoitcultura : Enrico Papi sbotta su Twitter: «Avete rotto i cog***ni» - infoitcultura : 'Non è vero che sono morto', Enrico Papi furioso contro le fake news - PasqualeMarro : #EnricoPapi: “Avete rotto i co***ni” -

non ha più intenzione di essere tollerante e adesso minaccia ...... al tempo rappresentante della mafia siciliana a Roma e la sepoltura di uno dei suoi capi,... quella finale che concludeva l'accanita battaglia della Chiesa e di seicontro il Comunismo reo ...Ed in questi ultimi giorni su google è spuntato proprio un titolo ingannevole suche recita quanto segue: 'Addio, hanno provato di tutto: non c'è più nulla da fare'. ...

Enrico Papi sbotta su Twitter: «Avete rotto i cog***ni». Ecco cosa è successo al conduttore leggo.it

Tutto è iniziato per un equivoco: in un portale è apparsa una notizia dal titolo: “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare”. Questo ha scatenato i ltamtam sui social. Ma ...Tante, troppe volte per continuare a rimanere in silenzio. Enrico Papi non ha più retto e ha deciso di affidare il suo umore (nero) direttamente a Twitter, sfogandosi dopo l’ennesima fake news ...