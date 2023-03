Dl bollette | ridotto lo sconto fiscale sul gas per le aziende Tornano gli “oneri di sistema” per la bolletta elettrica

(Di venerdì 31 marzo 2023) I crediti d’imposta per leenergetiche delle imprese scendono rispetto a quelli attualmente in vigore, considerato il calo generalizzato dei prezzi dell’energia. Il gas viene oggi scambiato a 46 dollari al megawatt/ora, una ventina di euro in meno rispetto ad un anno fa e quasi 300 euro in meno dai picchi raggiunti a fine estate. Nel secondo trimestre 2023 i crediti d’imposta scenderanno quindi dal 45% al del 20% per il gas, sia per legasivore (ossia tipi di produzione che richiedono una grande quantità di gas, ndr) che non gasivore mentre saranno differenziati per l’elettricità: 20% per le energivore e 10% per le imprese più piccole con potenza pari o superiore a 4,5 kW. È quanto si legge nel decretopubblicato in Gazzetta Ufficiale con cui si proroga invece fino a giugno il taglio dell’Iva al 5% sul gas, ...

In un periodo in cui l'inflazione è in continua crescita e i prezzi delle bollette dell'energia elettrica e del gas hanno subito rincari importanti, andare a risparmiare sui costi. Ancora in calo le bollette grazie al forte ribasso delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici. Il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre del 2023 si è infatti ridotto. "Il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo nel mercato tutelato, nel secondo trimestre del 2023, si è ridotto del - 55,3% a causa del forte calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici". Così una nota dell'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

I crediti d'imposta per le bollette energetiche delle imprese scendono rispetto a quelli attualmente in vigore, considerato il calo generalizzato dei prezzi dell'energia. Il gas viene oggi scambiato a 46 dollari al megawatt/ora.