Divieto cibo sintetico | le sparate a caso di Alleanza Verdi e Sinistra | “Propaganda alimentare”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Posti i dubbi più che legittimi sul disegno di legge contro ilnon poteva mancare di farci ridere ancora una volta. Sparandole a, altissime come sempre e, ovviamente, retoriche., perè “” Ma che diamine significa “”? Nulla, come praticamente tutto ciò che partorisce la, specialmente se nelle sue versioni più fucsia ancora peggio del suo nucleo originale, ovvero il “piddì”. Eleonora Evi, deputata per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Lo stop al cibo sintetico è inutile e dannoso. Chiediamo venga ritirato il DL contro la carne coltivata che blocca… - ultimora_pol : #PiùEuropa lancia sul suo sito una petizione contro il ddl #Lollobrigida che istituisce il divieto di produzione di… - ultimora_pol : ?? Il Consiglio dei Ministri approva il ddl sul divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi s… - IlPrimatoN : I dubbi sul disegno di legge sono più che legittimi, ma come al solito i fascia riescono sempre a farci divertire… - ButtiGrazia : RT @IlPrimatoN: Il rischio di diffusione, infatti, permane -

Roma, 31 mar - Vietare la produzione delsintetico ma non la commercializzazione proveniente dall'estero . L'ultimo ossimoro del governo Meloni ha tinte addirittura 'spettacolari' nella sua semplicità.... inflazione, carenza di, di medicinali, frequenti black - out, con un turismo duramente ... Che furono tuttavia ripristinate, e addirittura inasprite, da Donald Trump: con ildel turismo ...L'ultimoin ordine di tempo riguarda la cosiddetta carne sintetica. Lo ha fatto in pieno ... per non parlare degli immensi territori dedicati a produrre ilper sfamarli che potrebbero ...

Stop ai cibi sintetici, divieto di produzione e vendita: multe fino a 60.000 euro RaiNews

Spazio a musica e buon cibo dalle 18.30 e per tutta la serata ... Ecco quindi che dalle 18 di oggi alle 24 di domenica vi è il divieto di sosta a Prà del Vescovo e in viale Gaggia. Dalle 15 di domani ...C'è anche la Città di Asti tra i primi 46 Comuni astigiani, su 117, ad aver già deliberato la proposta di Ordine del Giorno avanzata dalla Federazione Provinciale Coldiretti Asti ad oggetto: ...