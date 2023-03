Conte-Tottenham, un amore mai nato: tutta colpa dell’allenatore? (Di venerdì 31 marzo 2023) Si è concluso, dopo un anno e mezzo, il viaggio di Antonio Conte al Tottenham. Un viaggio burrascoso che doveva terminare per il bene di tutti: “un rapporto tossico”, quello tra l’ex allenatore di Juventus e Inter e la compagine londinese, come definito da alcuni giocatori. Fatale l’eliminazione degli Spurs dalla Champions League e il pareggio per 3 a 3 contro il Southampton, che allontana il club di Londra dalla zona dell’Europa che conta. Il tecnico leccese era arrivato a novembre del 2021, con la speranza di conferire la giusta “garra” ai giocatori, portandoli alla conquista di un trofeo che manca da ben 15 anni. Nella prima stagione Conte era riuscito a portare il Tottenham in Champions, con un’incredibile rimonta, dando alla squadra lucidità e costanza. Ma qualcosa, dalla scorsa sessione di ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 31 marzo 2023) Si è concluso, dopo un anno e mezzo, il viaggio di Antonioal. Un viaggio burrascoso che doveva terminare per il bene di tutti: “un rapporto tossico”, quello tra l’ex allere di Juventus e Inter e la compagine londinese, come definito da alcuni giocatori. Fatale l’eliminazione degli Spurs dalla Champions League e il pareggio per 3 a 3 contro il Southampton, che allontana il club di Londra dalla zona dell’Europa che conta. Il tecnico leccese era arrivato a novembre del 2021, con la speranza di conferire la giusta “garra” ai giocatori, portandoli alla conquista di un trofeo che manca da ben 15 anni. Nella prima stagioneera riuscito a portare ilin Champions, con un’incredibile rimonta, dando alla squadra lucidità e costanza. Ma qualcosa, dalla scorsa sessione di ...

