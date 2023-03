Ultime Notizie – arrestato grazie a smartwatch antiviolenza (Di giovedì 30 marzo 2023) arrestato grazie allo smartwatch antiviolenza. I Carabinieri della stazione di Capodimonte hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un 44enne di Secondigliano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza. Alla donna, dopo l’ultima denuncia, lo scorso 22 marzo era stato consegnato il mobile angel, lo smartwatch antiviolenza. Il 44enne è stato posto agli arresti domiciliari. Già ribattezzato Mobile Angel, lo smartwatch antiviolenza permette alle vittime di minacce o maltrattamenti di chiedere l’intervento delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023)allo. I Carabinieri della stazione di Capodimonte hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un 44enne di Secondigliano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza. Alla donna, dopo l’ultima denuncia, lo scorso 22 marzo era stato consegnato il mobile angel, lo. Il 44enne è stato posto agli arresti domiciliari. Già ribattezzato Mobile Angel, lopermette alle vittime di minacce o maltrattamenti di chiedere l’intervento delle ...

