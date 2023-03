Tra Mourinho e Friedkin è guerra fredda (Il Messaggero) (Di giovedì 30 marzo 2023) Nulla è ancora deciso del futuro di José Mourinho e ci sono diverse tensioni con Friedkin, scrive Il Messaggero. Il tecnico ha imparato ad amare la Roma, ma resta comunque un professionista del calcio con profonda dipendenza dalle vittorie. Mourinho si trova ad un bivio e sta facendo pressioni sui Friedkin per comprendere meglio il progetto della Roma: “Il portoghese vorrebbe parlare con Dan Friedkin per comprendere i progetti futuri e lo vorrebbe fare subito e non a giugno. Non sta usando la stampa come leva per sollecitare un incontro, ma racconta semplicemente un’evidenza e cioè che incontrarsi a fine campionato sarà troppo tardi per fare delle scelte”. Il quotidiano scrive che ci sarebbe una ‘guerra fredda’ tra allenatore e dirigenza: “La mancanza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Nulla è ancora deciso del futuro di Josée ci sono diverse tensioni con, scrive Il. Il tecnico ha imparato ad amare la Roma, ma resta comunque un professionista del calcio con profonda dipendenza dalle vittorie.si trova ad un bivio e sta facendo pressioni suiper comprendere meglio il progetto della Roma: “Il portoghese vorrebbe parlare con Danper comprendere i progetti futuri e lo vorrebbe fare subito e non a giugno. Non sta usando la stampa come leva per sollecitare un incontro, ma racconta semplicemente un’evidenza e cioè che incontrarsi a fine campionato sarà troppo tardi per fare delle scelte”. Il quotidiano scrive che ci sarebbe una ‘’ tra allenatore e dirigenza: “La mancanza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Tra #Mourinho e #Friedkin è guerra fredda (Il Messaggero) Il tecnico vuole garanzie sul progetto, gli americani te… - Sarahhhh030 : RT @federicootonini: La permanenza di #Mourinho porta infiniti benefici alla Roma; tra questi, le possibili conferme dei pilastri #Dybala e… - federicootonini : Incredibile di come già si legga in giro 'Guerra fredda tra #Mourinho e i #Friedkin', esattamente ventiquattr'ore d… - GianlucaFidene : Oggi il messaggero si supera. Roma che si ridimensiona e in guerra fredda tra Mourinho e Friedkin. Lazio che vuole comprare Frattesi ???????? - VoceGiallorossa : Ancora nessun incontro tra club e Mourinho: lui vuole rimanere ma con più poteri #ASRoma -