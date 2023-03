Spagna, approvata la riforma delle pensioni del governo (Di giovedì 30 marzo 2023) Senza manifestazioni e con un passaggio dai sindacati, con 179 voti a favore, 104 contrari e 61 astenuti il Congresso spagnolo ha approvato la nuova riforma del sistema pensionistico della coalizione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Senza manifestazioni e con un passaggio dai sindacati, con 179 voti a favore, 104 contrari e 61 astenuti il Congresso spagnolo ha approvato la nuovadel sistemastico della coalizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioTorchi2 : RT @LeonardoPanetta: In Spagna, a sostenere che la maternità surrogata è una manifestazione di violenza contro le donne, è un governo di ce… - AnnaBassanini : RT @LeonardoPanetta: In Spagna, a sostenere che la maternità surrogata è una manifestazione di violenza contro le donne, è un governo di ce… - c_falleri : RT @LeonardoPanetta: In Spagna, a sostenere che la maternità surrogata è una manifestazione di violenza contro le donne, è un governo di ce… - AlfredCalogiuri : RT @LeonardoPanetta: In Spagna, a sostenere che la maternità surrogata è una manifestazione di violenza contro le donne, è un governo di ce… - RPegna : RT @LeonardoPanetta: In Spagna, a sostenere che la maternità surrogata è una manifestazione di violenza contro le donne, è un governo di ce… -