Sabatini | Il Napoli potrebbe vincere sia Scudetto che Champions

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sandro, giornalista, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", di seguito le sue dichiarazioni: “La gara di campionato-Milan creerebbe una atmosfera diversa solo se il risultato fosse clamoroso, se quindi uscirà un 3-0. Un risultato nella norma invece, non credo cambierebbe qualcosa dal punto di vista psicologico in vista della doppia sfida di. A quelli che pensano che la storia possa contare, dico che in campo non ci va la storia. Detto questo, va sottolineato che il Milan l’ultimaLeague l’ha vinta arrivando quarta in campionato e anche il Chelsea ha vinto lapur non vincendo il campionato. Ilquest’anno ha la possibilità di vincerle entrambe, ma ci sono molti più esempi di squadre che hanno vinto la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnadNanda : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sabatini: 'Il Napoli quest’anno ha la possibilità di vincere scudetto e Champions' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sabatini: 'Il Napoli quest’anno ha la possibilità di vincere scudetto e Champions' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sabatini: 'Il Napoli quest’anno ha la possibilità di vincere scudetto e Champions' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sabatini: 'Il Napoli quest’anno ha la possibilità di vincere scudetto e Champions' - napolimagazine : MEDIASET - Sabatini: 'Il Napoli quest’anno ha la possibilità di vincere scudetto e Champions' -

... " Sono molto invidioso del lavoro che ha fatto Cristiano Giuntoli al. Ha costruito una ...: "Non avrei lasciato partire Zaniolo" Durante il corso di laurea magistrale in Studi ..."Sono molto invidioso del lavoro che ha fatto Cristiano Giuntoli al", ha confessato. "Ha costruito una squadra eccezionale, in mano al migliore allenatore con cui io abbia mai ...Walterè salito in cattedra all'Università degli Studi per parlare del ruolo di direttore sportivo ... "Sono molto invidioso del lavoro che ha fatto al. Ha costruito una squadra ...

Sabatini: "Kvaratskhelia operazione supersonica, vi dico chi è la nuova speranza del calcio italiano. Su Totti e Spalletti..." CalcioNapoli24

Vorrei che tutti i tifosi di Napoli sabato riempissero il palazzetto per la partita più importante dell’anno. Apprezziamo molto il loro calore e supporto, abbiamo bisogno di loro per la sfida con ...Vorrei che tutti i tifosi di Napoli sabato riempissero il palazzetto per la partita più importante dell’anno. Apprezziamo molto il loro calore e supporto, abbiamo bisogno di loro per la sfida con ...