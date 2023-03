Pomezia, abbandono di rifiuti in Via Arno: richiesta l’intervento di Roma Capitale e Città Metropolitana (Di giovedì 30 marzo 2023) Pomezia – Il Comune di Pomezia scrive alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al Comune di Roma, Dipartimento Ciclo dei rifiuti, prevenzione, risanamento aree, in merito all’abbandono di rifiuti lungo il percorso ciclopedonale di Via Arno – Comune di Roma. Viene sollecitato un intervento degli Enti preposti, considerando che l’area interessata oggetto di nuovi abbandoni di rifiuti, segnalati dai gruppi di quartiere che in passato si sono attivati per pulire e rimuovere i rifiuti dall’area in stato di completo abbandono e degrado a confine con il territorio comunale pometino, rientra nei confini del Comune di Roma e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023)– Il Comune discrive alladie al Comune di, Dipartimento Ciclo dei, prevenzione, risanamento aree, in merito all’dilungo il percorso ciclopedonale di Via– Comune di. Viene sollecitato un intervento degli Enti preposti, considerando che l’area interessata oggetto di nuovi abbandoni di, segnalati dai gruppi di quartiere che in passato si sono attivati per pulire e rimuovere idall’area in stato di completoe degrado a confine con il territorio comunale pometino, rientra nei confini del Comune die ...

