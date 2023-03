Papa Francesco ha la bronchite, "condizioni in miglioramento" (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - È una forma di bronchite l'infezione respiratoria che ha colpito Papa Francesco, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli. Secondo quanto apprende l'AGI, sono in corso le terapie, e il Pontefice viene descritto in discrete condizioni, anche se ancora lievemente febbricitante. La tac toracica di ieri ha escluso conseguenze cardiache e polmonari, ma vista l'età e le condizioni pregresse i medici non si pronunciano sul periodo di degenza, che probabilmente si prolungherà per almeno altri 2 o 3 giorni. Al decimo piano dell'ospedale romano, tradizionale reparto destinato ai ricoveri dei papi, sono poche le persone che hanno accesso al paziente, a parte ovviamente l'equipe medica, sia del Gemelli che vaticana, che lo segue, e c'è massimo riserbo sulle terapie adottate per combattere l'infezione. ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - È una forma dil'infezione respiratoria che ha colpito, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli. Secondo quanto apprende l'AGI, sono in corso le terapie, e il Pontefice viene descritto in discrete, anche se ancora lievemente febbricitante. La tac toracica di ieri ha escluso conseguenze cardiache e polmonari, ma vista l'età e lepregresse i medici non si pronunciano sul periodo di degenza, che probabilmente si prolungherà per almeno altri 2 o 3 giorni. Al decimo piano dell'ospedale romano, tradizionale reparto destinato ai ricoveri dei papi, sono poche le persone che hanno accesso al paziente, a parte ovviamente l'equipe medica, sia del Gemelli che vaticana, che lo segue, e c'è massimo riserbo sulle terapie adottate per combattere l'infezione. ...

