Festa Della Mamma | il cappello che piaceva a Lady D - la t-shirt tematica e le sneakers bicolore Tutto rosa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilsi conferma il colore più gettonato del 2024 e anche i regali pensati per laseguono il trend. Dalla t-“dedicata” allamodaiola, 6 idee per sorprenderla Il fenomeno Barbie continua a cavalcare l’onda del successo, ma in chiave più casual e meno “iconica”, per seguire il trend con gusto e sobrietà anche nella quotidianità. Iltorna quindi ad essere il colore più gettonatoprimavera 2024, nonché la nuance perfetta da regalare alle mamme in occasioneche le celebra il prossimo 12 maggio. Ecco 6 idee (tutte) per sorprenderla. 1. LaNike Cortex in esclusiva per AW LAB Comoda ma anche bella! Queste ...