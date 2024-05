La bella vita del contestatore - professionista

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ho guardato con un occhio diverso il video della contestazione agli Stati Generali della Famiglia al Ministro Roccella. Uno sguardo rivolto ad un altra cosa: alla passione con cui questi ragazzi hanno urlato, gridato, sventolato i loro fogli, i loro cartelli. Convinti, fieri, felici. Ed ho capito. Potessi tornare indietro anche io nellaavrei fatto il «», di professione. Me li sono immaginati oggi a pranzo festeggiare davanti ad un panino, seduti in un bel chiostro universitario, le loro prodezze: «E andiamo! Siamo stati grandi! L’abbiamo cacciata!»… «è scappata, muta…»…«Siamo in tv, siamo in apertura del sito del corriere… parlano tutti di noi…». Quant’èl’adrenalina da popolarità… Che poi ladelnon è solo questo, è tanto altro. Ad esempio; l’azione di oggi ...

La ventisettenne modella in un'intervista ad Allure ha parlato per la prima volta della sua «felice vita in Texas » col trentacinquenne addestratore di cavalli che l'ha trasformata in una vera cowgirl

Meno uno a Bari-Brescia. L’andata sembra una vita fa... - Meno uno a Bari-Brescia. L’andata sembra una vita fa... - Bravi i biancorossi a ribaltare la gara nella seconda frazione. A far partire la rimonta fu uno dei rarissimi gol di Davide Diaw, frutto di una bella ripartenza personale e gran tiro a battere ...

LANDUCCI, Papera con la Juve Ancora me lo ricordano - LANDUCCI, Papera con la Juve Ancora me lo ricordano - Marco Landucci, vice allenatore di Max Allegri alla Juventus, era presente ad alcuni ex bianconeri del passato (avvistati per esempio anche Sergio Brio e Domenico Marocchino) alla presentazione del ...

FOTO - Landucci, Brio e Marocchino presenti alla presentazione del libro di Alessandrelli - FOTO - Landucci, Brio e Marocchino presenti alla presentazione del libro di Alessandrelli - In questo momento, al Salone del Libro di Torino, è in corso la presentazione del manoscritto di Giancarlo Alessandrelli "Una storia bella. La mia vita in due tempi". All'evento sono presenti Marco ...