Atalanta nella storia - è in finale di Europa League | sfiderà il Bayer Leverkusen Marsiglia steso 3-0

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo, 9 maggio 2024 - Un’tambureggiante, splendida, storica. La squadra di Gasperini si è qualificata alla primaeuropea della suadominando in lungo e in largo la semidi ritorno contro il. L’uno a uno dell’andata è stato cancellato da Lookman e Ruggeri, con due splendidi gol, poi il tris di Tourè al 94' per la vittoria al Gewiss Stadium suI transalpini per tre a zero che regala a tutta Bergamo ladi Dublino il 22 maggio. Troppa Dea per l’Olympique, colpito sul ritmo, sull’intensità, sul pressing e sulle linee di gioco, soprattutto dalla qualità migliore dei nerazzurri guidati da un Koopmeiners fenomenale e da un Hien gladiatoriofase difensiva. Il nigeriano Lookman ha aperto il fuoco al 30’ del primo tempo, poi ...

