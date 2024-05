Marsiglia - la mancata qualificazione fa più male all’Inter Riecco Correa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 9 maggio 2024), niente da fare. L’eliminazione deldall’Europa League costerà cara soprattuttoe ai suoi tifosi, dato che i francesi non si qualificheranno alla prossima UEFA Champions League. SOGNI INFRANTI – Joaquinal termine di questa stagione farà ritornodopo il prestito. Laalla finale di Europa League costa cara ale in particolare ai nerazzurri. La finale della competizione europea, infatti, sarebbe stata l’unica occasione per i francesi di conquistare ladiretta alla prossima edizione della UEFA Champions League. Di conseguenza, ilsarebbe stato costretto a sborsare 10 milioni per il riscatto obbligatorio dell’attaccante ...