Fame di potere - prende e chiama Saviano ad alzo zero su Tot - macabro show

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non poteva mancare Robertoa commentare l'inchiesta che ha portato all'arresto ai domiciliari di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a un mese dalle europee. Lo scrittore di Gomorra è intervenuto giovedì 9 maggio a Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. "Va detto che chiaramente bisogna aspettare le sentenze...."; premetteche poi spara a. "La dinamica non è nuova, è una dinamica solita - continua - l'impresa finanzia la politica perché la politica compri il consenso". "Il consenso si compra, è solo una piccola parte che riesci a ottenere con la dialettica politica o presentando il programma. Ma di fatto l'asticella vera quella, che fa pendere da una parte all'altra, sono i soldi con cui compri i voti", argomenta lo scrittore secondo cui, evidentemente, tutte le elezioni sono ...

