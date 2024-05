LIVE Sonego-Lajovic 3-5 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | serve il serbo per chiudere il 1° set

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Prima vincente. 40-40 Tre pallate dia tutta, poi la volèe in allungo. Chapeau! 30-40 UUH! Doppio fallo (1°)! 30-30 Infilato il&volley didalla risposta di rovescio nei piedi di. 15-30 Risposta di rovescio sulla riga. Dal nulla. 30-0 Prima vincente. 15-0 Malissimo con il dritto, sbaglia il caricone una volta partito lo scambio. 5-3 Servizio e dritto.ilper. 40-15 Non rispondesulla seconda. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Doppio fallo (1°). 15-0 Ace (3°)! 5-2 Prima vincente. 40-15 Picchia duro con il drittoe chiude ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 A zero Lajovic. 40-0 Slice vincente. 30-0 Sulla riga il dritto lungolinea. 15-0 Pazzesco rovescio di polso lungolinea del serbo. Fiammata. Alla Federer. 3-1 Ace (1°), di seconda! 40-15 Serve&volley ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Lajovic , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il torinese non è in un ottimo momento di forma e deve provare a tutti i costi a risalire la china. L’urna ...

