Europa League | 3-0 al Marsiglia - Atalanta in finale

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'si è qualificata per ladibattendo 3-0 ila Bergamo. La partita di andata si era conclusa sull'1-1, ma nel suo stadio l'ha avuto la meglio sui francesi con un gol nel primo tempo di Lookman (30') e di Ruggeri (7') e Toure (49') nella ripresa. E' la primaeuropea per la Dea, che la giocherà il 22 maggio, una settimana dopo quella di Coppa Italia.

Impresa solo sfiorata per la Roma , che alla BayArena pareggia 2-2 nel ritorno della semi finale di Europa League ma non basta per qualificarsi...

Europa League: Roma rimontata. In finale va il Leverkusen - europa league: Roma rimontata. In finale va il Leverkusen - Il sogno di una finale tutta italiana in europa league sfuma: la Roma blocca sul 2-2 il Bayer Leverkusen ma cade a un passo dall'ultimo atto.

Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League: data, ora e dove vederla in tv - Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di europa league: data, ora e dove vederla in tv - Tutto ciò che c'è da sapere sull'ultimo atto del torneo continentale, che vedrà protagoniste le squadre di Gasperini e Xabi Alonso ...

La Roma accarezza l’impresa ma il Bayer Leverkusen non perde mai: in finale di Europa League ci va Xabi Alonso - La Roma accarezza l’impresa ma il Bayer Leverkusen non perde mai: in finale di europa league ci va Xabi Alonso - La Roma sfiora l'impresa ma in finale di europa league ci va il Bayer Leverkusen: la doppietta di Paredes illude i giallorossi ma nel finale i campioni ...