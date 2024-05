Lukaku-Napoli - la verità sulla voce di mercato | le parole del Direttore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tra i tanti nomi accostati alper il post Osimhen, c’è anche quello di Romelu. Arrivano ledelsulle possibilità di vedere il belga in azzurro. Ilsarà completamente rivoluzionato nel corso del prossimoestivo, anche a causa del pessimo andamento di questa stagione. Diversi azzurri sono letteralmente crollati dopo la conquista dello scudetto, e per loro si apriranno le porte dell’addio al. Tra questi c’è Victor Osimhen, che è pronto per tentare una nuova avventura in un top club europeo. Sono tanti gli attaccanti accostati alin vista della cessione di Osimhen, tra cui anche Romelu. C’è l’annuncio delsu questa possibile pista di ...