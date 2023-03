La Russia arresta il giornalista americano Evan Gershkovich: “È una spia”. Casa Bianca: “I cittadini Usa lascino immediatamente il Paese” (Di giovedì 30 marzo 2023) È accusato di spionaggio e adesso è rinchiuso in un carcere russo. Il Wall Street Journal è “profondamente preoccupato” per la sorte del suo corrispondente Evan Gershkovich che, come fanno sapere i servizi di sicurezza interni della Federazione (Fsb) citati da Interfax, è stato fermato a causa delle “attività illegali” che stava svolgendo nel Paese. Il reporter, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, è “sospettato di spionaggio a vantaggio del governo americano“. Sempre secondo i servizi russi, Gershkovich ha raccolto informazioni coperte da “segreto di Stato” sulle attività di una delle “imprese del complesso militare-industriale russo” e per questo rischia 20 anni di carcere. In serata arriva anche la reazione della Casa Bianca che dice di aver appreso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) È accusato di spionaggio e adesso è rinchiuso in un carcere russo. Il Wall Street Journal è “profondamente preoccupato” per la sorte del suo corrispondenteche, come fanno sapere i servizi di sicurezza interni della Federazione (Fsb) citati da Interfax, è stato fermato a causa delle “attività illegali” che stava svolgendo nel. Il reporter, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, è “sospettato di spionaggio a vantaggio del governo“. Sempre secondo i servizi russi,ha raccolto informazioni coperte da “segreto di Stato” sulle attività di una delle “imprese del complesso militare-industriale russo” e per questo rischia 20 anni di carcere. In serata arriva anche la reazione dellache dice di aver appreso ...

