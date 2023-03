La figlia di Sgarbi a Le Iene mio padre esagera è molto meno maschilista di quello che sembra

(Di giovedì 30 marzo 2023) L’infelice dichiarazione di Vittorioa Domenica In non verrà dimenticata facilmente. Durante il talk show di Mara Venier, infatti, il critico d’arte si è lasciato andare a una frase che ha scatenato una bufera social: «Quelle del 2000? sono tutte t**ie». Questo, di fronte alle due figlie, presenti in studio, tra cui Evelina nata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Santamariangel0 : RT @ivanburatti: La figlia di Vittorio Sgarbi è Lana Del Rey, qualche era fa. #LeIene - gual89 : RT @ivanburatti: La figlia di Vittorio Sgarbi è Lana Del Rey, qualche era fa. #LeIene - 95_addicted : RT @ivanburatti: La figlia di Vittorio Sgarbi è Lana Del Rey, qualche era fa. #LeIene - uresogoldennnnn : Volevo rassicurare la figlia di Sgarbi che pensavamo che fosse un povero coglione anche prima di andare dalla Venier. #leiene - ivanburatti : La figlia di Vittorio Sgarbi è Lana Del Rey, qualche era fa. #LeIene -

Elisabetta: chi è Elisabettaè nata il 9 luglio del 1956 a Ferrara ed èdi due farmacisti, Giuseppee Rina Cavallini. Suo fratello è il noto critico d'arte, storico d'arte,..."Mia moglie era in attesa di nostraGiulia " scriveva l'autore " e io stavo leggendo le ...esecutiva Teatro di Dioniso Il testo L'Attesa è pubblicato da "La Nave di Teseo" di Elisabetta(...... ha chiosato sarcasticamente Geppi Cucciari che, a proposito del caso, ha aggiunto: 'Poi è passato in secondo piano che non sapesse quando è nata la' . E la gaffe di Lippi da Francesca ...

Le Iene, la figlia a Sgarbi: "Le parole sono importanti: la prossima volta pensaci!" Today.it

L'infelice dichiarazione di Vittorio Sgarbi a Domenica In non verrà dimenticata facilmente. Durante il talk show di Mara Venier, infatti, il critico d'arte si ...La terribile uscita di Vittorio Sgarbi nella scorsa puntata di Domenica In su ‘quelle del 2000’…pronunciata accanto alle due giovani figlie una delle quali, Evelina, classe2000, di cui non ricordava n ...