Fabrizio Corona compleanno | “Compio 49 anni ma sono meglio di Brad”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Ilary Blasi confessa cosa pensa di Barbara d'Urso, Belen e Corona - unpomale : se avessi pistola con due colpi e davanti a me Fabrizio Corona e Hitler sparerei due volte a corona - colecisti : Fabrizio Corona sono migliore di te - puercocan : RT @harsiness: antonella fiordelisi che ricordiamo essersi costruita da sola perché lei non è figlia di sorella di ecc ecc andando a salda… - CinqueNews : #Antonellafiordelisi va dal suo amico #FabrizioCorona. E lui: “In tv sembravi obesa” -»» -

... c'è anche Gigi D'Alessio CON SARA BARBIERI Fotogallery -compie 49 anni, guarda la festa di compleanno MAMMA AD AGOSTO Fotogallery - Diletta Leotta a Madrid sfoggia il pancione ...L'ex re dei paparazzi brinda con Sara Barbieri e gli amicicompie 49 anni ma non sembra sentirli. Accanto alla giovane fidanzata è un tripudio di passione e per la sua festa si scatena come sempre. Prima ha voluto brindare al compleanno con un ...... gli altri concorrenti sono il nulla cosmico' " E dire che sembrava obesa, e invece è in forma ": con queste parole, scherzose ma veramente di scarso gusto,ha salutato la sua amica ...

Antonella Fiordelisi va dal suo amico Fabrizio Corona. E lui: "In tv sembravi obesa" Dire

LEGGI ANCHE > Antonella Fiordelisi, l’amico Fabrizio Corona commenta: “In tv sembravi obesa” Gf Vip Tavassi squalifica: il litigio con Micol Facciamo un passo indietro per capire com'è scoppiata la ...Antonella Fiordelisi, una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, è andata a salutare il suo amico e mentore Fabrizio Corona, questa volta accompagnata dal suo nuovo fidanzato Edoardo ...