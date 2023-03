Eintracht Francoforte, Krosche: «Non vogliamo vendere Kolo Muani» (Di giovedì 30 marzo 2023) Il ds dell’Eintracht Francoforte ha dichiarato che la squadra non vuole vendere Kolo Muani nella prossima estate Intervistato da Sport1, il ds dell’Eintracht Francoforte, Markus Krosche, ha parlato di Kolo Muani: l’attaccante francese ha molte richieste sul mercato, ma per i tedeschi è incedibile. Di seguito le sue parole. «Fondamentalmente non abbiamo intenzione di lasciarlo andare quest’estate dopo solo un anno con noi. L’hype che si è creato intorno a lui è comprensibile e del tutto giustificato. Se lo merita dopo le sue grandi prestazioni, ma vogliamo continuare con lui e non necessariamente venderlo. Un’altra stagione con noi sarebbe un bene per lui» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Il ds dell’ha dichiarato che la squadra non vuolenella prossima estate Intervistato da Sport1, il ds dell’, Markus, ha parlato di: l’attaccante francese ha molte richieste sul mercato, ma per i tedeschi è incedibile. Di seguito le sue parole. «Fondamentalmente non abbiamo intenzione di lasciarlo andare quest’estate dopo solo un anno con noi. L’hype che si è creato intorno a lui è comprensibile e del tutto giustificato. Se lo merita dopo le sue grandi prestazioni, macontinuare con lui e non necessariamente venderlo. Un’altra stagione con noi sarebbe un bene per lui» L'articolo proviene da Calcio News 24.

