Caso Juve – Dybala | le ultime sulla querelle giudiziaria

(Di giovedì 30 marzo 2023) L’inchiesta della Guardia di Finanza di Torino continua Ilplusvalenze che ha travolto lacontinua e va avanti. Ci sono sempre nuovi capitoli della vicendache sta riguardando anche Paulo. Oggi, come riporta il Fatto Quotidiano, è stato deposto il suo interrogatorio. I pm hanno così tra le mani la famigerata “carta Dyaba” cioè la prova dei pagamenti non annullati ma dilazionati. Ad aprile 2023 laha l’ultima possibilità per pagare il tutto, ha spiegato. Poi se questo non dovesse avvenire l’avvocato Luca Ferrari chiede allai 3,8 milioni di euro che gli deve ancora il club. Ferrari che è stato sollevato dal segreto professionale ha dato in mano agli investigatori una chat tra lui e l’attaccante. Nelle chat si parla di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi il Consiglio di Stato riceve #Juventus e #FIGC per decidere se nel caso “carta #Covisoc” (poi fornita alla Juv… - scottecs : Esiste quella squadra? In caso esistesse sicuramente è meglio della Juve - MaxNerozzi : Juve, caso plusvalenze: «Ronaldo ha firmato». Ecco la chat che prova la carta segreta - 361_magazine : Caso #juve - #Dybala emergono nuovi dettagli - thegrandmaximus : RT @ALLEGRIVERME: C'è chi è sceso in serie B pur di restare alla Juventus...poi c'è questo pagliaccio che firma il rinnovo solo in caso di… -

'Lariceverà prima il deferimento per la manovra stipendi, poi tornerà in aula il 19 aprile per chiudere ilplusvalenze nel terzo grado (sperando di riavere i 15 punti), in seguito si ...Non sarà così per il 'Plusvalenze ' la cui sentenza del Collegio di Garanzia è atteso per il 19 aprile e su cui si valuterà la conferma o meno del - 15 punti in classifica. Non sarà comunqe l'...Il croato sta facendo bene in Ligue 1 e rappresenta un'importante suggestione indi ... Ma non solo il tecnico per la. Juventus, non solo Tudor: nel mirino Longoria e Ribalta per la ...

Processo Juve, cosa accade ora al caso plusvalenze dopo il rinvio al 10 maggio Corriere dello Sport

Sabato sera la squadra di Allegri affronterà l’Hellas Verona in casa e potrà contare su un Allianz Stadium sold out. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus @livephotosport Sugli spalti ...Il confronto sul rettangolo ha premiato una Juventus più cinica, e fortunata ... Calciomercatoweb.it Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘ElNacional.cat‘, in casa Barcellona si sta lavorando al ...