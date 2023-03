Alex Sandro sei tu? L’incredibile trasformazione del brasiliano fa il giro del web (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha fatto il giro del web questa foto in cui sembra essere evidente la trasformazione di Alex Sandro: la foto, è lui o no? Alex Sandro (LaPresse)Uno dei giocatori più importanti della Juventus in questa stagione è Alex Sandro; il brasiliano, rispetto ad un anno fa, ha alzato notevolmente il livello delle prestazioni ed ora è diventato imprescindibile nel sistema di gioco di Allegri. Quello che però ha colpito i tifosi non sono tanto le sue prestazioni sul campo quanto l’evoluzioni fisica; Alex Sandro, e lo possiamo vedere da questa foto, appare irriconoscibile. Tweet Alex SandroBarba, baffi e un fisico decisamente importante per un giocatore pronto ad essere decisivo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha fatto ildel web questa foto in cui sembra essere evidente ladi: la foto, è lui o no?(LaPresse)Uno dei giocatori più importanti della Juventus in questa stagione è; il, rispetto ad un anno fa, ha alzato notevolmente il livello delle prestazioni ed ora è diventato imprescindibile nel sistema di gioco di Allegri. Quello che però ha colpito i tifosi non sono tanto le sue prestazioni sul campo quanto l’evoluzioni fisica;, e lo possiamo vedere da questa foto, appare irriconoscibile. TweetBarba, baffi e un fisico decisamente importante per un giocatore pronto ad essere decisivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che bel pomeriggio con Alex Sandro, Kean e Danilo allo Juventus Store di Milano ?? Diventa Member per vivere esperi… - romeoagresti : Al di là del target da raggiungere, in chiave rinnovo automatico, la #Juventus ha deciso di tenere #AlexSandro // B… - ZZiliani : Ma la cosa che colpisce è vedere #Dybala 9° in classifica. #CR7 a parte, guardate chi lo sopravanza. 1. #Ronaldo 2.… - lukapast : @Josse34775797 Halma che abbiamo rinnovato Alex Sandro! Il figliolo l’è giovane,4/5 anni di gavetta e me lo horto in panchina,piano piano….. - paw_paw93 : Alex Sandro CA SUFFIT. -