AEW | Adam Cole vince al suo ritorno sul ring

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il 26 giugno 2022 è stata l’ultima volta cheha disputato un match. Ieri è tornato sule non è stata una passeggiata per lui affrontare Daniel Garcia nel main event, nonostante l’incredibile supporto del pubblico esaltato dalalle competizioni di. LISTEN TO THAT! #AEWDynamite pic.twitter.com/MykNwnc4fz— ???? ???????? (@Goldberg28) March 30, 2023 I’m back Bay Bay Garcia ha preso di mira la testa e il collo feriti difin dall’inizio. Ha messo un punto esclamativo sulla sua offesa colpendo con un piledriver, cheha venduto alla grande mentre la trasmissione andava in onda per una pausa pubblicitaria. Dopo il break pubblicitario,ritrova il suo equilibrio. Lui e Garcia si ...

Adam Cole ha sconfitto Daniel Garcia a AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

Don Callis was legitimately hurt in the backstage angle that left him floored and bloodied on last night's episode of AEW Dynamite. PWInsider's Mike Johnson reports that the blood pouring from Callis' ...Here is your fight size update following AEW Dynamite on March 29. - Adam Cole returned to the ring for the first time since June 2022 and faced Daniel Garcia. Cole won the bout and celebrated with ...