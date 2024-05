Sangue per lo spaccio di droga Dà una coltellata al rivale Identificato e denunciato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lo aveva brutalmente accoltellato per questioni die poi era scappato. A distanza di poco più di un anno, a seguito delle serate indagini dei carabinieri della Compagnia di Fermo, l’autore dell’aggressione era stato. Per questo motivo un 28enne algerino, attualmente senza fissa dimora in Italia, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nello specifico erano stati i militari dell’Arma di Porto San Giorgio che, supportati dalla sezione operativa del Nucleo operativo radiomobile, erano riusciti da identificare e denunciare l’autore dell’aggressione alla Procura della Repubblica di Fermo. Il giovane nordafricano è accusato dell’accoltellamento ...

