Agrivoltaico - ecco dove si possono installare i pannelli e dove no

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Stop alle installazioni selvagge a terra e via libera all’energia green nei terreni non produttivi come le cave e le miniere cessate

Riforma dell'energia solare in Italia: un'opportunità perduta - Riforma dell'energia solare in Italia: un'opportunità perduta - L'Italia ha recentemente introdotto una nuova legge sull'agricoltura che ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti del settore energetico. Il decreto legge, noto come Dl Agricoltura, ha imposto un d ...

Italia Solare, no ad agrivoltaico contro agricoltori e Paese - Italia Solare, no ad agrivoltaico contro agricoltori e Paese - (ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Il decreto del ministero dell'Agricoltura che vuole proibire i pannelli solari sui terreni agricoli non fa gli interessi del settore agricolo, dove c'è tanto consenso per ...

Il CdM conferma: basta impianti fotovoltaici in aree agricole - Il CdM conferma: basta impianti fotovoltaici in aree agricole - Il divieto di realizzare impianti fotovoltaici in aree agricole ottiene l'ok nel DL Agricoltura. Agri-fv avanzato e CER le accezioni concesse.