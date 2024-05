Foggia | conservatorio - ammissioni Iscrizioni fino al 3 giugno

Natura e arte per i magici concerti de I Solisti Terre Federiciane: pienone a Troia, Monte e Bosco Incoronata - Natura e arte per i magici concerti de I Solisti Terre Federiciane: pienone a Troia, Monte e Bosco Incoronata - È stato un weekend lungo di grande musica colta in provincia di foggia con l’acclamato ensemble I Solisti Terre Federiciane ...

FOGGIA Soroptimist International Club di Foggia: "Immaginando una Città…"

foggia. Un incontro promosso dal Soroptimist International Club di foggia, con il sostegno della Provincia di foggia e dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provinc

Dottorati di ricerca, pioggia di fondi in Puglia. In arrivo oltre 16 milioni di euro

Pioggia di fondi per i dottorati di ricerca in Puglia. In arrivo oltre 16 milioni di euro. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato nei giorni scorsi la