Errani-Anisimova oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2024

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sarase la vedrà contro Amandanel match valido per il primo turno degli, torneo di scena sui campi in terra rossa del Foro Italico. Un buon inizio di stagione per la nostra ‘Sarita’, che si presenta nella Capitale per la ventesima volta nella sua carriera e forte di un posto nella top-100 conquistato grazie risultati notevoli. Sempre difficile decifrare qualesi presenterà in campo, ma di certo il ritorno al tennis giocato della statunitense dopo quasi un anno di stop non sta procedendo nel migliore dei podi. Dopo l’Australia ha giocato solo due tornei, a Charleston e Madrid, vincendo una sola partita. Poco rilevante l’unico scontro diretto tra le due, risalente al 2018 con la vittoria di Sara in due set. PROGRAMMA E COPERTURA ...