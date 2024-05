Traffico Roma del 08-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi bentrovate questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità edi catarro sostenuto il terrore e progressivamente in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative scolastiche ci sono difficoltà lungo la Cassia bis Veientana penalizzata da un incidente incidente che provoca incolonnamenti tra le rughe il raccordo anulare in direzionesulla corda lunga ne abbiamo ancora una 20 perintenso in carreggiata interna dalla Casilina all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita Trionfale Ottavia Sino all’uscita per via del Pescaccio Attenzione ad un incidente segnalato all’altezza della Aurelia in carreggiata interna in direzione ...