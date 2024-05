Foggia | arresto cardiaco nel bar - gli altri clienti gli salvano la vita Primo soccorso in attesa del 118

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In serata l’accaduto. L’uomo si trovava in un bar quando è stato colto da un malore grave, verosimilmente unavventori del locale hanno chiamato il servizio di emergenza ed in attesta dell’ambulanza del 118, in collegamento con gli operatori, hanno effettuato le prime fondamentali operazioni come il massaggio. Ciò ha salvato laall’uomo il quale poi, completato ildagli operatori arrivati sul posto, è stato trasportato al policlinico di. Ne dà notiziatoday. L'articolonel bar, gliglila...

Tragedia a Capua , in provincia di Caserta. Una bambina di 5 anni , dal nome Anna, è morta a causa di un Malore improvviso che le ha causato un arresto cardiaco . La bimba è stata male dopo aver mangiato un dolce in compagnia con i genitori . Proprio ...

Il dottor Ovi morto all'improvviso. Era in pellegrinaggio a Medjugorje

Michela Andretta morta in clinica a Roma a 28 anni: esclusa la reazione allergica. L'intervento per un angioma all'orecchio - Michela Andretta morta in clinica a Roma a 28 anni: esclusa la reazione allergica. L'intervento per un angioma all'orecchio - L’ipotesi di una reazione allergica, tra le cause dell’arresto cardiaco che ha portato alla morte, lo scorso venerdì, di Michela Andretta, l’estetista 28enne di Acilia, ...